Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı”, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.
Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.
(İHA)
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