Mynet Trend

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

Konya’da yapılan “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı” sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.

Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı”, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.

Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

(İHA)

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Akılalmaz görüntü! 'Atla oğlum atla'Akılalmaz görüntü! 'Atla oğlum atla'
Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kestiCinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları konya

En Çok Okunan Trend Haberler

Efsane Türk doktor hayatını kaybetti

Efsane Türk doktor hayatını kaybetti

Yürüyen ceset! Bir ay boyunca mağarada ayı tarafından esir tutuldu

Yürüyen ceset! Bir ay boyunca mağarada ayı tarafından esir tutuldu

Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı!

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırıp, bahse girmeye kalkıştı

Akılalmaz görüntü! 'Atla oğlum atla'

Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti

Cinayet zanlısı mahkeme sırasında kendi boğazını kesti

Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğer elinde çalı süpürgesi

Evlenmeden canından bezdirdiler

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kediyi o halde görenler yardım istedi

İmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilir

İmalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz kalabilir

Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.