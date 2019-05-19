Mynet Trend

Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı uçuş iptal edildi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı uçuş iptal edildi

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, sağanak nedeniyle bulundukları Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan havalanamadı.

Uçuş, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

(AA)

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor
İlk kez görüntülendi!İlk kez görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları Samsun 19 mayıs

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü iş adamı ve eşi silahlı 3 kişi tarafından rehin alındı!

Ünlü iş adamı ve eşi silahlı 3 kişi tarafından rehin alındı!

Uyarı geldi! Plan yapmadan önce dikkat

Uyarı geldi! Plan yapmadan önce dikkat

Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı

Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı

'Projeyim' diyerek kolları sıvadı! İmamoğlu'ndan horon şov!

'Projeyim' diyerek kolları sıvadı! İmamoğlu'ndan horon şov!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor

500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor

İlk kez görüntülendi! Yapay yuvalardaki yavru kalamarlar

İlk kez görüntülendi!

Elektrik direğini gören bir daha bakıyor! Karadeniz usulü çözüm

Gören bir daha bakıyor! Karadeniz usulü çözüm

Maslak'ta 19 Mayıs'ta gökdelenlere Türk bayrakları asıldı

İstanbul'da gökdelenler kırmızı-beyaz!

Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'yi arama çalışmaları sürüyor! 'Kurbağa adamlar' devrede

8 gündür herkes seferber oldu! 'Kurbağa adamlar' da devrede

Av tüfeğiyle birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.