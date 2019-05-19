Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı uçuş iptal edildi

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, sağanak nedeniyle bulundukları Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan havalanamadı.
Uçuş, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
(AA)
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