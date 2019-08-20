Türk yönetmen Locarno Festivali’nden ödülle döndü

İsviçre’de gerçekleştirilen 72. Locarno Film Festivali’nde ödül kazananlar belli oldu. Yönetmen Arda Çiltepe’nin ikinci kısa metrajlı filmi “Siyah Güneş”, festivalin kısa ve orta metraj yapımlara ayrılan “Yarının Leoparları” bölümünde en iyi uluslararası film seçilerek Küçük Altın Leopar Ödülü’ne değer görüldü.

Başrolünü Enes Yurdaün’ün üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Ercan Kesal, Sencar Sağdıç, Seren Şirince ve Ariya Toprak yer alıyor.

Almanya-Türkiye ortak yapımı olan “Siyah Güneş”, son dileği yakılmak olan babasının cenazesine yetişmeye çalışan bir kişinin Ege’deki dolambaçlı yolculuğunu anlatıyor.

Ayrıca festivalde bu yıl dünya prömiyerini Berlinale’de yapan son filmi “Aidiyet” ile adından söz ettiren Burak Çevik’in yeni çalışması “Belleğin Topoğrafyası” da izleyici ile buluştu.

Çiltepe, daha önce Gürcan Keltek’in yine Locarno Film Festivali’nde gösterilen “Meteorlar” ve “Gulyabani” filmleri ile Burak Çevik’in Berlin Film Festivali’ne kabul edilen “Tuzdan Kaide” filminin yapımcılığını da üstlenmişti.