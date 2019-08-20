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Türk yönetmen Locarno Festivali’nden ödülle döndü

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Yönetmen Arda Çiltepe’nin kısa filmi “Siyah Güneş”, Locarno Film Festivali’nde Küçük Altın Leopar Ödülü’nü kazandı.

Türk yönetmen Locarno Festivali’nden ödülle döndü

İsviçre’de gerçekleştirilen 72. Locarno Film Festivali’nde ödül kazananlar belli oldu. Yönetmen Arda Çiltepe’nin ikinci kısa metrajlı filmi “Siyah Güneş”, festivalin kısa ve orta metraj yapımlara ayrılan “Yarının Leoparları” bölümünde en iyi uluslararası film seçilerek Küçük Altın Leopar Ödülü’ne değer görüldü.

Başrolünü Enes Yurdaün’ün üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Ercan Kesal, Sencar Sağdıç, Seren Şirince ve Ariya Toprak yer alıyor.

Almanya-Türkiye ortak yapımı olan “Siyah Güneş”, son dileği yakılmak olan babasının cenazesine yetişmeye çalışan bir kişinin Ege’deki dolambaçlı yolculuğunu anlatıyor.

Ayrıca festivalde bu yıl dünya prömiyerini Berlinale’de yapan son filmi “Aidiyet” ile adından söz ettiren Burak Çevik’in yeni çalışması “Belleğin Topoğrafyası” da izleyici ile buluştu.

Çiltepe, daha önce Gürcan Keltek’in yine Locarno Film Festivali’nde gösterilen “Meteorlar” ve “Gulyabani” filmleri ile Burak Çevik’in Berlin Film Festivali’ne kabul edilen “Tuzdan Kaide” filminin yapımcılığını da üstlenmişti.

Çiltepe, Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema dalında yüksek lisans eğitimi görüyor.

Ödüller

**Festivalde verilen diğer ödüller ise şöyle:

Uluslararası Yarışma

  • Altın Leopar: Vitalina Varela – Pedro Costa
  • Jüri Özel Ödülü: Pa-Go (Height of the Wave) – Park Jung-bum
  • En İyi Yönetmen: Damien Manivel – Les enfants d’Isadora
  • En İyi Kadın Oyuncu: Vitalina Varela – Vitalina Varela
  • En İyi Erkek Oyuncu: Regis Myrupu – A Febre
  • Özel Mansiyon: Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions) – Yosep Anggi Noen

Geleceğin Sinemacıları Yarışması

  • Cineasti Del Presente Altın Leopar: Baamum Nafi (Nafi’s Father) – Mamadou Dia
  • En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: 143 Rue Du Désert – Hassen Ferhani
  • Jüri Özel Ödülü: Ivana Cea Groaznica (Ivana The Terrible) – Ivana Mladenović
  • Özel Mansiyon: Here For Life – Andrea Luka Zimmerman ve Adrian Jackson
  • Moving Ahead Ödülü: The Giverny Document (Single Channel) – Ja’tovia M. Gary
  • Özel Mansiyon: Those That, at a Distance, Resemble Another – Jessica Sarah Rinland / Shān Zhī Běi (Osmosis) – Zhou Tao

İlk Film

  • İlk Film Ödülü: Baamum Nafi (Nafi’s Father) – Mamadou Dia
  • Peace Hotel Ödülü: La Paloma Y El Lobo (The Dove and the Wolf) – Carlos Lenin
  • Özel Mansiyon: Instinct – Halina Reijn / Fi Al-Thawra (During Revolution) – Maya Khoury
  • Yarının Leoparları – Uluslararası Yarışma
  • Pardino D’oro En İyi Uluslararası Kısa Film: Siyah Güneş (Black Sun) – Arda Çiltepe
  • Pardino D’argento: Umbilical – Danski Tang
  • Pardi Di Domani En İyi Yönetmen: Otpusk (Leave Of Absence) – Anton Sazonov
  • Premio Medien Patent Verwaltung Ag Ödülü: White Afro – Akosua Adoma Owusu
  • Yarının Leoparları – Ulusal Yarışma
  • Pardino D’oro En İyi İsviçre Yapımı Kısa Film: Mama Rosa – Dejan Barac
  • Pardino D’argento Swiss Life: Tempête Silencieuse – Anaïs Moog
  • Çıkış Yapan İsviçreli Ödülü: Terminal – Kim Allamand
  • Piazza Grande Ödülü: Instinct – Halina Reijn

Diğer Ödüller

  • Ekümenik Jüri Ödülü: Maternal – Maura Delpero, Italy/Argenti
  • Özel Mansiyon: Vitalina Varela – Pedro Costa
  • FIPRESCI Ödülü: A Febre – Maya Da-Rin
  • Avrupa Sinemaları Tasnifi: Maternal – Maura Delpero

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Siyah Güneş Arda Çiltepe

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