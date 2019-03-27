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Türkan Aziz hayatını kaybetti!

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DÜNYA  | 27.03.2019 07:52 | Son Güncelleme

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşire olan Türkan Aziz 101 yaşında hayatını kaybetti.

Türkan Aziz hayatını kaybetti!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk müdiresi, eski Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Türkan Aziz 101 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRKAN AZİZ KİMDİR?

Türkan Aziz 22 Eylül 1917'de Lefkoşa'da doğdu. İlk ve orta okulu Kıbrıs'ta okuduktan sonra ailesi tarafından hemşirelik tahsili için Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne gönderildi. Beyrut'ta hemşirelik eğitimi aldıktan sonra Kıbrıs'a döndüğünde Limasol Hastanesi'nde bir süre görev yaptı, ardından Londra'da hemşirelik eğitimine devam etti. Türkan Aziz, Londra'dan döndükten sonra Giberun’da ve Lefkoşa Genel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptı.

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1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’ne Başhemşire olarak atandı. Daha sonra Kıbrıs genelinde hemşirelerin eğitiminden, atama ve çalışmalarından sorumlu Başhemşire konumuna getirildi.

Kıbrıs Türk Halk müziği besteci, söz yazarı ve eczacı Kamran Aziz’in ablası olan Türkan Aziz’in cenazesi Lefkoşa Ismail Sefa camisinde yapılacak törenin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs hemşire türkan aziz

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