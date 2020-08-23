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Türkan Şoray'a Cüneyt Arkın'ın sözleri hatırlatılınca... 'O yüzden gözlük takıyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncuya Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi" sözü hatırlatıldı. Şoray yanıtıyla olay oldu.

Türkan Şoray'a Cüneyt Arkın'ın sözleri hatırlatılınca... 'O yüzden gözlük takıyorum'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi için Nişantaşı'ndaydı. Uzun süre sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyledi.

Cüneyt Arkın Türkan Şoray'la bu sahnenin hikayesini anlattı! 'Sakın gözlerine bakma ölürsün'Cüneyt Arkın Türkan Şoray'la bu sahnenin hikayesini anlattı! 'Sakın gözlerine bakma ölürsün'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 75 yaşındaki Türkan Şoray, "Ben zaten ev kuşuyum. Eve alışkındım, o yüzden çıkmadım" dedi. Evde bol bol yağlı boya resimler yaptığını söyleyen Şoray, "Pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim ve tablo yaptım. Kızımı da çizdim" ifadelerini kullandı.

Şoray'a geçtiğimiz günlerde Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi' sözü hatırlatıldı.

Türkan Şoray, konuyla ilgili, "Cüneyt beni onure etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği. Evet ben sırf o yüzden gözlük takıyorum" şeklinde konuştu.

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