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Türkan Şoray'dan hastanede tedavi gören Fatma Girik'e ziyaret

08.11.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Fatma Girik, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray da eski dostu Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti.

Türkan Şoray'dan hastanede tedavi gören Fatma Girik'e ziyaret

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye getirilen Türk sinemasının usta sanatçılarından Fatma Girik'in tedavisi sürüyor.

Ünlü oyuncu Türkan Şoray da dostlukları uzun yıllar öncesine dayanan Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti. Ünlü sanatçıların fotoğrafı sosyal medyada da paylaşıldı.

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KARDEŞİ SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etmişti.

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek,"Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Türkan Şoray
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