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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal eridi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 02:10 | Son Güncelleme

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, tatiline devam ediyor. Ünal'ın sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafında zayıflığı dikkat çekti.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal eridi

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, tatiline devam ediyor.

Yağmur Ünal 3

Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ünal, arkadaşlarıyla Mavi Tur’a çıktı.

Yağmur Ünal 5

Ünal'ın sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafında zayıflığı dikkat çekti.

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Türkan Şoray yağmur ünal

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