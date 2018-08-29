Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal eridi

T\u00fcrkan \u015eoray\u2019\u0131n k\u0131z\u0131 Ya\u011fmur \u00dcnal, tatiline devam ediyor.\n\nKas\u0131m Garipo\u011flu ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 a\u015fkla g\u00fcndemde olan \u00dcnal, arkada\u015flar\u0131yla Mavi Tur\u2019a \u00e7\u0131kt\u0131.\n\n\u00dcnal'\u0131n sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bikinili foto\u011fraf\u0131nda zay\u0131fl\u0131\u011f\u0131 dikkat \u00e7ekti. \n\nPARTNER55 saat boyunca suda kald\u0131, elleri bu hale geldi Beg\u00fcm K\u00fct\u00fck 37 ya\u015f\u0131na plajda girdiBurak Kut yeni imaj\u0131yla hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum