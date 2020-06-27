Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Magazinin ünlü isimleri bugün olduğu gibi geçmiş yıllarda da yaptıklarıyla gündem yaratmayı başarıyorlardı. Çoğunu artık unuttuğumuz, ancak zamanında oldukça konuşulan magazin haberlerini sizler için derledik. İŞTE HAFIZALARA KAZINAN NOSTALJİK MAGAZİN HABERLERİ

Bir zamanlar magazin dünyası

Hülya Avşar , 1985 yılındaki sevgilisi Osman Hattat ile birlikte.

Yıl 1990. Bir silahlı saldırıya uğrayan Bülent Ersoy, iyileşmişti ancak bu kez de böbreğinde sorunlar vardı. Bu fotoğraf, Ersoy böbrek ameliyatına giderken çekildi.

Ersoy, 1997'de Cem Adler ile nişanlandı. Bu poz da sonradan yolları ayrılan çiftin mutlu gününden.

Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşuyor.

1991'de Demet Akalın çiçeği burnunda bir mankendi.

Hale Soygazi ve Ediz Hun, 1973 yılında o dönemler çocuklar arasında moda olan güzellik yarışmasında kazananlara ödüllerini veriyor.

Yine 70'li yıllar. Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile bir filmin kamera arkasında.

Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah'ın kar sevinci. Yıl 1975.

1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesi büyük olay olmuştu.

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş daha kariyerinin başındaydı.

Yıl 1994. Mahsun Kırmızıgül, Bebeğim adlı şarkısının klibinde oynayan Neslihan adlı mankenle.

1960'lardan bir kare. Sol başta Metin Serezli ve eşi Nevra Serezli.

1986.... Derya Baykal'ın eşi Orhan Ertanhan'dan ayrıldığı böyle duyuruldu.

Özlem Savaş, 1990'ların en gözde model ve oyuncularından biriydi.

1987... Efsane TV dizisi Perihan Abla'nın son bölümünden bir kare.

Perihan Savaş, 1970'lerde oynadığı bir filmdeki rolü için tenis kortlarında bu sporun inceliklerini öğrendi.

1992. Seda Sayan ve Sinan Engin çocukları Oğulcan ile birlikte.

1988. Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin mutluluk pozlarından biri.

1970'lerde Sezen Aksu.

1989. Sibel Can ve Hakan Ural'ın evlilik yıldönümü kutlaması.

1970'ler. Hale Soygazi ve kedisi.

Yine 70'lerden bir anı. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu, Kemal Sunal ve Gül Sunal.

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Şenay Yüzbaşıoğlu. Birçok unutulmaz şarkıyı seslendiren Şenay, 2013'te aramızdan ayrıldı.