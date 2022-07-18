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  4. Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe öğretmenliği taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkçe öğretmenliği taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Türkçe öğretmenliği taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Türkçe öğretmenliği taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Türkçe öğretmenliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 6 1580 417.60224
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 8 2371 407.76379
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 4855 391.59167
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 10014 374.74538
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 10607 373.27046
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 11209 371.84068
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 55 + 2 11950 370.19593
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 12044 370.01744
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 8 14307 365.64726
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 14643 365.08886
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 15069 364.28468
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 8 15290 363.88586
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 15451 363.61696
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 15673 363.28317
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 16146 362.51164
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 8 16274 362.31959
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 45 + 2 16298 362.27798
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 18721 358.57117
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 30 + 1 19314 357.72978
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 19331 357.70995
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 20283 356.36992
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 20392 356.23071
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 21228 355.1075
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 21342 354.96298
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 21378 354.91382
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 22844 353.03612
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 23423 352.28806
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 23482 352.21918
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 24201 351.29756
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 24827 350.57566
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 25453 349.89479
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 26084 349.17595
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 27502 347.57848
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 27503 347.5756
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 27738 347.33962
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 29066 346.00914
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 29522 345.53531
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 29545 345.51588
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 29892 345.171
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 30416 344.65454
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 31274 343.8113
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 31546 343.58256
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 31946 343.24287
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 32257 342.92942
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 32534 342.646
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 33181 342.04147
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34108 341.24993
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34238 341.1373
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34311 341.06837
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34381 341.00113
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34982 340.47709
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 35384 340.12869
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 35517 340.02245
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 35852 339.73885
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 36190 339.44531
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 36620 339.06028
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 36752 338.9572
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 36828 338.88801
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 37129 338.65478
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 37292 338.52117
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 37771 338.11709
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 38242 337.74014
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 38256 337.73151
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 38757 337.32372
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39243 336.94456
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39280 336.91242
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39474 336.76078
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39626 336.65879
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39748 336.5494
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 40000 336.34185
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 40383 336.03227
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 40462 335.97151
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 41356 335.31567
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 41683 335.05975
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 42144 334.71782
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 43654 333.57105
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 7 45557 332.20542
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 7 46183 331.76389
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 51413 328.28828
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 34 53442 327.004
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 20 69076 318.33602
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 69208 318.26376
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 70836 317.45135
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 79988 313.19616
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 17 95418 306.72708
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 42 103085 303.78481
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 42 109999 301.32659
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 42 117773 298.72085
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 40 149607 289.00442
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 2 149888 288.92911
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 31 179530 281.27854
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 223715 271.52591
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 2 241714 267.97535
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 22 261418 264.27133
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 6 285586 260.0025
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 13 - -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 17 - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Türkçe Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 15 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 16 - -
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