Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Türkçe öğretmenliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: