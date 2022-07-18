Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Türkçe öğretmenliği taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Türkçe öğretmenliği taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Türkçe öğretmenliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|6
|1580
|417.60224
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|8
|2371
|407.76379
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|4855
|391.59167
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|10014
|374.74538
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|10607
|373.27046
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|11209
|371.84068
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|55 + 2
|11950
|370.19593
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|12044
|370.01744
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|8
|14307
|365.64726
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|14643
|365.08886
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|15069
|364.28468
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|8
|15290
|363.88586
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|15451
|363.61696
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|15673
|363.28317
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|16146
|362.51164
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|8
|16274
|362.31959
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|45 + 2
|16298
|362.27798
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|18721
|358.57117
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|30 + 1
|19314
|357.72978
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|19331
|357.70995
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|20283
|356.36992
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|20392
|356.23071
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|21228
|355.1075
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|21342
|354.96298
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|21378
|354.91382
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|22844
|353.03612
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|23423
|352.28806
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|23482
|352.21918
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|24201
|351.29756
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|24827
|350.57566
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|25453
|349.89479
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|26084
|349.17595
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|27502
|347.57848
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|27503
|347.5756
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|27738
|347.33962
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|29066
|346.00914
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|29522
|345.53531
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|29545
|345.51588
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|29892
|345.171
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|30416
|344.65454
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|31274
|343.8113
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|31546
|343.58256
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|31946
|343.24287
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|32257
|342.92942
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|32534
|342.646
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|33181
|342.04147
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34108
|341.24993
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34238
|341.1373
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34311
|341.06837
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34381
|341.00113
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34982
|340.47709
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|35384
|340.12869
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|35517
|340.02245
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|35852
|339.73885
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|36190
|339.44531
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|36620
|339.06028
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|36752
|338.9572
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|36828
|338.88801
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|37129
|338.65478
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|37292
|338.52117
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|37771
|338.11709
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|38242
|337.74014
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|38256
|337.73151
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|38757
|337.32372
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39243
|336.94456
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39280
|336.91242
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39474
|336.76078
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39626
|336.65879
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39748
|336.5494
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|40000
|336.34185
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|40383
|336.03227
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|40462
|335.97151
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|41356
|335.31567
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|41683
|335.05975
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|42144
|334.71782
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|43654
|333.57105
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|7
|45557
|332.20542
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|7
|46183
|331.76389
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|5
|51413
|328.28828
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|34
|53442
|327.004
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|20
|69076
|318.33602
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|3
|69208
|318.26376
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|3
|70836
|317.45135
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|9
|79988
|313.19616
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|17
|95418
|306.72708
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|42
|103085
|303.78481
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|42
|109999
|301.32659
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|42
|117773
|298.72085
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40
|149607
|289.00442
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|2
|149888
|288.92911
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|31
|179530
|281.27854
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|10
|223715
|271.52591
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|2
|241714
|267.97535
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|22
|261418
|264.27133
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|6
|285586
|260.0025
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|9
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|9
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|13
|-
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|17
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Türkçe Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|15
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|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|16
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