Türkçe Rap’in yeni meyvesi : Mon Ami

Son dönemde büyük sükse yakalayan ve lirikleri ile Ais Ezhel günlerindeki kaliteyi yakalayan Ezhel, yakında Almanca rapçiler ile yeni düetlere imza atacak gibi görünüyor.

ENO kimdir?



‘Mercedes’, ‘Penthouse’ ve ‘Wer macht Para’ şarkılarıyla başarıyı yakalayan Eno, “Wellritzstrasse” albümüyle 150 milyondan fazla stream alarak Almanya’da ilk 5’e girmeyi başardı. 2019 başında çıktığı Almanya turnesinin tüm biletleri satıldı ve toplamda 17 bin dinleyiciyle buluştu.

Mon Ami’nin Orkan Çe tarafından çekilen klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ezhel kimdir?



2017 yılında piyasaya sürdüğü “Müptezhel” albümüyle Türkçe trap ve rap müzikte yeni bir dönemin kapılarını açan Ezhel, kısa süre içerinde yayımladığı ‘İmkansızım’, ‘Felaket’, ‘AYA’ gibi şarkılarıyla Türkiye ve Avrupa’da başarısını sürdürdü. Ufo361 ile birlikte kaydettiği “Lights Out” albümüyle listelerin üst sıralarına yerleşti.

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