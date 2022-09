Turkcell çalışanlarına "metaverse" dünyasının kapıları açıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, genç yeteneklerin vizyonlarını geliştirecek, teknoloji trendlerini deneyimlemelerini ve yetkinliklerini artırmayı amaçlayan Türkiye’nin en geniş katılımlı "metaverse" etkinliğini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, iş süreçlerini yenilikçi teknolojilerle farklılaştıracak uygulamalarının yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Genç yeteneklerin teknoloji trendlerini deneyimleyerek yetkinliklerini geliştirecek projeler geliştiren Turkcell, gençlerin gelecekteki çalışma ortamlarını deneyimlemelerine katkıda bulunmak amacıyla en geniş katılımlı "metaverse" etkinliğini düzenledi.

Dünyada ve Türkiye’de VR gözlüklerle en yüksek sayıda bir araya gelinen "metaverse" buluşması olan etkinliğe hukuktan insan kaynaklarına kadar pek çok farklı departmandan geniş katılım oldu. Etkinlikte, çalışanlar blokzincir altyapılı platform aracılığıyla "metaverse"yi deneyimledi.

- Turkcell çalışanlarına yönelik "metaverse" alanı T.Verse oluşturuldu

Toplantı ve etkinlik alanları, "metaverse" dünyasına uygun olarak, gerçek ve gerçeküstü alanların karışımı olacak şekilde tasarlandı ve bu sayede Turkcell’in çalışanlara yönelik "metaverse" alanı T.Verse oluşturuldu. T.Verse’deki kurum içi "metaverse" etkinliğinde katılımcılara VR gözlüklerle olabildiğince gerçek bir "metaverse" deneyimi yaşayabilmesi sağlandı. Ayrıca T.Verse’de GNÇYTNK programıyla bu yıl Turkcell’e katılan gençler de yer aldı.

VR gözlüklerle "metaverse" dünyasında yapılan toplantının ardından fiziksel ortamda da bir araya gelen İK yöneticileri ve genç çalışanlar hem deneyimlerini hem de geleceğin dünyasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

- "Yarının teknolojisini yönetebilecek yetkinliklere sahip olunmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, Turkcell olarak her yıl yüze yakın genç yeteneği kadrolarına kattıklarını belirtti. Esmen, "Bu arkadaşlarımızın yeni dünyalarla ve yeni teknolojilerle tanışması için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Burada işveren mottomuz ‘Yarını Değiştir’ ile yakın geleceği şekillendirmek için bugünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarını değiştirmek için de yarının teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Bu teknolojiyi yönetebilecek, yönlendirip yaratıcılık özelliklerini kullanabilecek yetkinliklere sahip olunmalı. Turkcell olarak esasen gençlerimiz için temel amacımız, yarının teknolojisine yönelik yetkinliklerin neler olduğunu onlara göstermek ve gençlerimize bu alanlara yönelik hazırlanmaları için fırsat sağlamak." ifadelerini kullandı.

- "Metaverse"nin çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz"

Esmen, etkinlikte her departmandan çalışanın olduğunu belirterek, "Her departmanda ve her uzmanlık alanında 'metaverse'nin çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Finans, insan kaynakları, yazılım ve siber güvenlik başta olmak üzere bütün alanlardaki arkadaşlarımızı etkinliğe alarak 'metaverse' deneyimini onlara yaşattık. Yeni teknolojilerin yetkinliklerinin kazanımı ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğine bakmalarını sağladık." açıklamasında bulundu.

Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörü Hüseyin Çakmak ise Web3 ve "metaverse"nin geçmişten bugüne gelişimi ve geleceğe yönelik potansiyelinden bahsetti. Turkcell İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Seray Kerimak da "metaverse"nin iş yapış biçimlerine etkilerini ve bu etkinlerin insan kaynaklarına yönelik gelişim ve etki alanlarını katılımcılarla paylaştı.