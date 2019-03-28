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Turkcell'den Apple TV+’a gönderme!

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TEKNOLOJİ  | 28.03.2019 08:13 | Son Güncelleme

Turkcell’in Apple’a bir mesajı var. Turkcell, TV+’ın isim haklarının elinde olduğunu açıkladı. Bu enteresan olayın detayları haberimizde.

Turkcell'den Apple TV+’a gönderme!

Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte Apple TV+ servisini duyurmuştu. Oprah, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carrell, Chris Evans, Kumail Nanjiani, Jada Pinkett Smith, Jason Momoa, Alfre Woodward, Aaron Paul, Rashida Jones, Hailee Steinfeld, Sara Bareilles ve Big Bird gibi dev isimlerin yer aldığı etkinlik sonrası Turkcell cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

TV+ isim hakkı Turkcell’de!

Turkcell yetkilileri, Apple’ın devrimsel hizmetlerinin bir yerden tanıdık geldiğini bu servisleri daha önce kendilerinin yaptığını dile getirdi. Ancak Apple’ın bu servisleri arasında Turkcell’i en fazla ilgilendiren TV+ oldu. Turkcell, TV+ isim haklarının Türkiye’de kendilerinde olduğunu açıkladı.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor.” ifadelerini kullandı.

Barış Zavaroğlu; Turkcell mühendislerinin 2014’te geliştirdikleri TV+ ile 3.6 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirtti ve konuyla ilgili “Apple’ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+’ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yazının başında Apple’ın TV servisinde hangi ünlü isimlerin yer alacağını belirtmiştik. Turkcell’in TV servisinde henüz özel içerik bulunmuyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star ve Flash TV gibi yayınları barındıran Turkcell’in TV servisinin Apple’ınki ile baş edemeyeceği açık ve net.

Ancak Turkcell’in iddiası doğruysa ve servisin isim hakkı Turkcell’de ise; Apple Türkiye’de isimlendirme politikasını değiştirebilir. Buna daha önce Periscope olayı ile şahit olmuştu. Twitter’ın canlı yayın uygulaması Periscope, bu isim hakkının Türkiye’de başka birinde olmasından dolayı ismini Scope olarak değiştirmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
turkcell Apple

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