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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli oldu!

02.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de sporun ve sporcunun en önemli destekçilerinden olan Turkcell’in ismini verdiği Kadın Futbol Süper Ligi’nde fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi, kulüp yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 sezonunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon büyük heyecana sahne olan lig mücadeleleri sonrasında oynanan play-off finali, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’in şampiyonluğuyla noktalanmıştı.

Lig 16 takım ile çift devre şeklinde oynanacak 2023-2024 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 16 takım ile çift devre şeklinde oynanacak, sezon sonunda ligin alt sıralarında yer alan 3 takım, bir alt lige düşecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ni lider tamamlayan takım şampiyon olacak. 27 Ağustos’ta başlayacak ligin ilk yarısı 24 Aralık’ta tamamlanacak. İkinci devre ise, 14 Ocak 2024’te start alacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 5 Mayıs tarihinde sona erecek.

Kura sonucunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk haftanın fikstürü şöyle oluştu:

Beylerbeyi Spor Kulübü – Fatih Vatan Spor
Galatasaray A.Ş -Wulfz Fatih Karagümrük
Beşiktaş JK Vodafone – ALG SPOR
Amed Sportif – 1207 Antalyaspor
Trabzonspor – KDZ. Ereğli Belediye
Adana İdmanyurdu – Hakkarigücü Spor
Fenerbahçe A.Ş. – Doğuş Gold Asya Spor

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