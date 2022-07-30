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Turkcell Süper Kupa maçının ardından

30.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Beklemediğimiz hatalı goller yedik"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yaptıkları hataların sonucu belirlediğini söyledi.

Çalımbay, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa oynamanın önemine değinen Çalımbay, eksik kadroyla İstanbul'a geldiklerini ve bazı bölgelere takviye gerektiğini aktardı.

Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon avro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık."

Çalımbay, Galatasaray'dan transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini düşündüğünü aktararak sözlerini tamamladı.

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Rıza Çalımbay demir grup sivasspor futbol

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