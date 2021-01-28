Türkeli’de 75 yaş üstü vatandaşlara korona aşısı vurulmaya başlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 75 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı vurulmaya başlandı.

14 Ocak’ta başlanan aşılama süreci tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de devam ediyor. Şuana kadar sağlık çalışanları ile birlikte aşılama yapılan kişi sayısı 250’ye ulaştı.

Önce sağlık kontrolünden geçirilen 75 yaş ve üstü vatandaşlara daha sonra aşıları uygulanıyor. Uygulama sonrasında da aşılama yapılan vatandaşlar yarım saat gözetim altında tutuluyor.

75 yaş üstü ve aynı hanede yaşayan 65 üstü vatandaşların da covid-19 aşısı vurulabildiği öğrenilirken, 2. doz aşının da 28 gün arayla vurulduğu belirtildi.

Uzmanlar, yapılan aşının bulaşıcılığı engellemek için tek başına yeterli olmayacağı, maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.



