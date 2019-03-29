Türker Horoz: Kayserispor ilk 10'da tamamlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar, Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların henüz takıma katılmamasından dolayı eksik gerçekleştiriliyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz da, takıma moral yemeği tertipledi. Sahibi olduğu at çiftliğinde teknik heyet ve futbolcuları konuk eden Türker Horoz, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacağına inandığını söyledi.
Karaman'ın göreve gelmesi ile birlikte çok iyi bir ivme yakalandığını ifade eden Türker Horoz, "Kalan 8 maçımız var. Rizespor mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliği hızımızı kesse de kalan maçlardan maksimum puanları toplayıp ilk 10 takım içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Takımımıza sonsuz başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.
Teknik heyet ve futbolcular, yemek sonrasında çiftliği gezerken atlarla da objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.
Arjantinli yıldızdan flaş milli takım kararı!
'Bu fotoğraftakilerin ortak özelliği nedir?'
Fenerbahçe'den 'farklı' prova
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
G.Saray'a Belçikalı yıldız!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
Trabzonspor'a kötü haber
Fikret Orman'dan Cenk Tosun bombası
Fikret Orman'dan Kagawa hamlesi
'Ünal Karaman bizim evladımız'
En değerli yine Moses oldu!
Pato'nun yeni takımı belli oldu
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Okuyucu Yorumları 0 yorum