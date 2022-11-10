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Türker İnanoğlu kalça kemiğini kırdı! Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

10.11.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta isim Türker İnanoğlu'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü evinde düşüp, kalça kemiğini kıran 86 yaşındaki ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda televizyon yapımına imza atan İnanoğlu, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi. Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Türker İnanoğlu kalça kemiğini kırdı! Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Çok sayıda televizyon yapımına imza atan usta isim geçtiğimiz cumartesi günü evinde düşüp, kalça kemiğini kırdı.

TÜRKER İNANOĞLU DURUMU

86 yaşındaki Türker İnanoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda televizyon yapımına imza atan İnanoğlu, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi. Habertürk'ün haberine göre hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek.

AMELİYAT RİSKLİ

Doktorları kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.

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TÜRKER İNANOĞLU HASTALIĞI

Uzun süredir kanser tedavisi gören İnanoğlu bir kan hastalığı ile mücadele ediyor. solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.


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