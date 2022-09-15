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Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor

15.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçeği İngiltere'ye ulaştıracak.

​​​​​​​Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere çiçek taleplerinde yüzde 90 artış oldu.

Cenaze için Antalya ve Isparta'dan İngiltere'ye 500 bin daldan fazla çiçeğin sevkiyatı başladı. Bölgedeki çiçek firmaları, karayolu yerine daha hızlı olan hava kargoyu tercih ederken, İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı. Öncelik gerektiren bu taşımalara önem veren Turkish Cargo, hafta başından bu yana yaklaşık 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı.

Özel kargo taşımacılığında 30 yıldan fazla deneyime sahip THY'nin başarılı markası Turkish Cargo, özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere'ye ulaştıracak. Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra'ya taşıyacak.

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Turkish Cargo çiçek kraliçe 2. elizabeth thy

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