Türkiye 0-3 Belçika (Maç sonucu)

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Belçika'nın gollerini 31. ve 81. dakikalarda Openda ile 90+2. dakikada Vertessen kaydetti. Öte yandan millilerde Furkan Bayır, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ümit Milliler, gruptaki 2. maçında evinde İskoçya ile karşılaşacakken, Belçika ise Kazakistan'ı konuk edecek.

MAÇ DETAYLARI

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barası), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Desten), Ali Akman

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet (Dk. 82 Brempt), Verschaeren (Dk. 63 Matazo), Onana, Raskin (Dk. 87 Lissens), Sardella, Openda (Dk. 82 Vertessen), Ketelaere (Dk. 87 El Hadj)

Goller: Dk. 31 ve 81 Openda, Dk. 90+1 Vertessen (Belçika)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren, Dk. 70 Theate, Dk. 74 Openda, Dk. 78 Raskin (Belçika), Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)

