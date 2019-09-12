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Türkiye 1 - 3 Rusya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bulunan Dvorana Center Stozice’de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-1 yenildi.

Türkiye 1 - 3 Rusya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, gruplarda ilk maçlarla başladı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Rusya ile karşılaştı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Rusya yaptığı etkili hücumlardan 8-0'lık seri yakalayarak Türkiye karşısında ilk seti 25-13 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye, özellikle Adis Lagumdzija'nın sayılarıyla ön plana çıktığı ikinci sette, son bölüme 21-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve maça dengeyi getirdi: 1-1.

Ay-yıldızlılar karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performansı üçüncü setin geneline yayan Rusya, üçüncü seti 25-17 üstün tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Rusya, seti 25-15, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Salon: Stozice
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çekya)
Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, İzzet Ünver, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Vahit Emre Savaş, Metin Toy, Batuhan Avcı)
Rusya: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov (Golubev, Butko, Semyshev, Andreev)
Setler: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25
Süre: 20, 28, 25, 21 (94 dakika)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya 2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası

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