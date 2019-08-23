Türkiye 72 - 64 Porto Riko (Atlas Turnuvası)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yendi.
Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğine Türkiye, dış atışlarda etkisiz başladı. İlk 6 dakikayı 10-5 önde geçen Porto Riko karşısında Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'la sayılar bulan Türkiye, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Türk Milli Takımı hücumda ve savunmada çok etkili oldu. Maçın 14. dakikasında farkı çift hanelere (25-15) çıkaran Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 39-25 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 59-40 üstün bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmayı da 72-64 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.
Milli takım turnuvadaki ikinci maçını 25 Ağustos Pazar günü, Venezuela-Senegal maçının galibiyle oynayacak.
'Fırtına'yı Ekuban kopardı
Beşiktaş'tan flaş karar!
Schalke, Türk yıldızı profesyonel yaptı
Roma'dan müjdeli haber! Mert Çetin...
Flaş transfer resmen açıklandı
F.Bahçe'den altyapıya 17 transfer
Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha!
Ünlü eski futbolcu hayatını kaybetti
Kostas Mitroglou resmen PSV'de
G.Saray'a Belhanda'dan kötü haber
Beşiktaş o ismin transferinden vazgeçti!
Sturridge'ten flaş Trabzon mesajı
Erdem Özgenç imzayı attı
Ribery resmen Fiorentina'da
Okuyucu Yorumları 0 yorum