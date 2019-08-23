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Türkiye 72 - 64 Porto Riko (Atlas Turnuvası)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, karşılaşmadan 72-64 galip ayrıldı.

Türkiye 72 - 64 Porto Riko (Atlas Turnuvası)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yendi.

Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğine Türkiye, dış atışlarda etkisiz başladı. İlk 6 dakikayı 10-5 önde geçen Porto Riko karşısında Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'la sayılar bulan Türkiye, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türk Milli Takımı hücumda ve savunmada çok etkili oldu. Maçın 14. dakikasında farkı çift hanelere (25-15) çıkaran Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 39-25 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 59-40 üstün bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmayı da 72-64 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.

Milli takım turnuvadaki ikinci maçını 25 Ağustos Pazar günü, Venezuela-Senegal maçının galibiyle oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Porto Riko Atlas Turnuvası

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