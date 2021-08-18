Türkiye-AB KİK üyesi sivil toplum kuruluşlarından Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı:

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan 8 sivil toplum kuruluşu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma çağrısında bulundu.

Türkiye-AB KİK üyesi Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ortak açıklama yaptı.

Son dönemde koronavirüs kaynaklı vaka sayılarının yeniden tedirgin edici seviyeye ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, tedbirli olunmazsa Kovid-19 salgınını durdurmanın çok daha uzun sürebileceği ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde tedavi yöntemlerinin geliştirildiğine işaret edilerek aşının salgını sona erdirebilecek en büyük umut olduğu vurgulandı.

Aşıların uygulanmaya başlanmasının salgınla mücadelede en büyük faktör olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgına karşı önlem almak, aşı olmak bireysel duyarlılık olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur. Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor. Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumlu bireyler olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel üçüncü doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz."

