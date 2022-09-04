TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE! Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile ABD 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri ABD'yi devirerek büyük bir başarıya imza atmayı amaçlıyor. Maç öncesi birçok kişi internette "Türkiye ABD maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - ABD voleybol maçı 4 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Karşılaşma Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - ABD voleybol maçı TRT1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

Türkiye - ABD voleybol maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TRT 1 frekans:

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11958

SR: 27500

FC: 5/6

