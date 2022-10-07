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Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda?

07.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Başarılarına tam gaz devam eden takım bu defa ABD karşısında yer alacak. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye - ABD voleybol maçı, rakip belirleme adına oldukça önemli bir maç. Millilerimizin şu anda 7 maçta 6 galibiyeti bulunuyor. Takım, bugün oynanacak Türkiye-ABD voleybol maçını da kazınıp yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD,oynadığı ev sahibi Polonya karşısında fire verdi. Sırbistana kaybetti, 7 maçta 5 galibiyet elde ederek 3. sıraya düştü.

Türkiye-ABD maçı bugün Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da düzenlenecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-ABD maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

F Grubu’nda kalan maçların programı:

7 Ekim Cuma

TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland

TSİ 18.30 ABD-Türkiye (TRT Spor)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya

TSİ 21.30 Polonya-Kanada

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya

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