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Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda?

04.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Türkiye ve Almanya voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları en son Polonya ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan galip ayrılmıştı. Şimdi ise Almanya maçına odaklanmış durumda. Peki Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Almanya maçına sayılı saatler kaldı. Filenin Sultanları, Almanya'yı yenerek 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Türkiye Almanya maçı detayları 4 Ekim akşam saatlerinde merak konusu oldu. Peki Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler..

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Almanya maçı 4 Ekim Salı günü (bugün) gerçekleştirilecek.

Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç 20.00'da TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye ikinci tur F grubunda yer aldı. Milliler grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu,

Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.


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