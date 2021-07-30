Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda?

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları B Grubundaki dördüncü müsabakasını 0 puanla 6. sırada yer alan Arjantin’le oynayacak. Bugüne kadar 3 puan toplayabilen Türkiye, Arjantin engelini galibiyetle aşarak, yarışa devam etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü 08.20'de Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT Spor’dan naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Türkiye Arjantin karşılaşmasıyla Tokyo Olimpiyatları 2020'de 4. mücadelesine çıkacak. Gruptaki 3. maçında 2-0 geriye düşmesine karşın durumu 2-2'ye getiren A Millî Voleybol Takımımız, ABD'ye 3-2'lik skorla kaybetmişti. Türkiye, Arjantin karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki üçüncü maçında ABD karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına karşın sahadan 3-2lik skorla mağlup ayrıldı. Üçüncü maçların ardından Türkiye, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4'üncü sırada yer aldı.

A Millî Voleybol Takımımız, sonraki karşılaşmasında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile mücadele verecek.

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

B GRUBU PUAN DURUMU