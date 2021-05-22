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Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Milliler kardeş takımı konuk ediyor

22.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı, Euro 2020 öncesinde A Millilerimizin çıktığı ilk karşılaşma olacak. 11 Haziran’da başlayacak şampiyonadan önce kendilerini denemek için iyi bir fırsat sunan Türkiye Azerbaycan maçına sıkı hazırlanan Şenol Güneş ve öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacak.

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Milliler kardeş takımı konuk ediyor

Euro 2020’ye doğru adım adım ilerlerken Türkiye Azerbaycan’ı ilk hazırlık maçı için konuk ediyor. Zorlu grup maçları öncesinde galip gelerek moral kazanmak isteyen Türkiye A Milli takımı kardeş ülke Azerbaycan karşısında varını yoğunu ortaya koyacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşmada Türkiye Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda konuk edecek.

Türkiye bir diğer hazırlık maçını ise 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya’da Kuzey İrlanda ile yapacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Mert Müldür, Zeki Çelik
Azerbaycan: Məhəmmədəliyev, Medvedev, Hüseynov, Bədəlov, B. Hüseynov, Krivotsyuk, Salahlı, Mahmudov, İbrahimli, Nuriev, Ghorbani

Türkiye’nin Azerbaycan ile yapacağı hazırlık maçı iki takım arasındaki 10. Mücadele olacak. Daha önce 9 defa gerçekleşen karşılaşmanın 6’sında Türkiye sahadan galip ayrıldı. Azerbaycan ise sadece bir kez galip geldi, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Milliler kardeş takımı konuk ediyorr

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya
E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

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Azerbaycan Türkiye
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