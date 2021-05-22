Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Milliler kardeş takımı konuk ediyor

Euro 2020’ye doğru adım adım ilerlerken Türkiye Azerbaycan’ı ilk hazırlık maçı için konuk ediyor. Zorlu grup maçları öncesinde galip gelerek moral kazanmak isteyen Türkiye A Milli takımı kardeş ülke Azerbaycan karşısında varını yoğunu ortaya koyacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşmada Türkiye Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda konuk edecek.

Türkiye bir diğer hazırlık maçını ise 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya’da Kuzey İrlanda ile yapacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Mert Müldür, Zeki Çelik

Azerbaycan: Məhəmmədəliyev, Medvedev, Hüseynov, Bədəlov, B. Hüseynov, Krivotsyuk, Salahlı, Mahmudov, İbrahimli, Nuriev, Ghorbani

Türkiye’nin Azerbaycan ile yapacağı hazırlık maçı iki takım arasındaki 10. Mücadele olacak. Daha önce 9 defa gerçekleşen karşılaşmanın 6’sında Türkiye sahadan galip ayrıldı. Azerbaycan ise sadece bir kez galip geldi, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.