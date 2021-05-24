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Türkiye Basketbol 1. Ligi

24.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 89 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 82 - Yalova ekibi play-off yarı finaline yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 89-82 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, yarı finale yükseldi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 24-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 49-42 de üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği de 66-64'le önde bitiren Yalova takımı mücadeleyi 89-82 kazanarak seride 2-1 öne geçti ve üst tura yükseldi.

Semt77 Yalovaspor, yarı finalde Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol ile karşılaşacak

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