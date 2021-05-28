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Türkiye Basketbol 1. Ligi

28.05.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 91 - Semt77 Yalovaspor: 87

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-87 mağlup etti.

Konuk ekip, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-16 önde bitirirken, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü bölümde ev sahibi ekip farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor mücadelenin bu bölümünü 69-61 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçı 91-87 kazandı.

Serinin ikinci maçı aynı salonda 30 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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