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TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Belçika basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket 2022

06.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Belçika basketbol maçına dakikalar kaldı. A Milli basketbol takımımız, Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler arama motorlarında " Türkiye Belçika basketbol maçı canlı izle " konu başlığını araştırıyor. EuroBasket 2022'de kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye Belçika basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Belçika basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket 2022

Türkiye ile Belçika 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette " Türkiye Belçika basketbol maçı canlı izle " konu başlığını araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye Belçika basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Belçika basketbol maçı 6 Eylül Salı günü saat 14.30'da oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

OLAYLI GÜRCİSTAN MAÇI!

Tiflis Arena'da oynanan ve Türkiye'nin iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup olduğu karşılaşma sonrası gazetecilere konuşan Ömer Onan, gergin geçen maçta milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."

Ömer Onan, Türkiye'nin düzenlediği Avrupa şampiyonalarında kimseye bir zarar gelmediğinin altını çizerek, "Koridorda Gürcistan polisiyle neredeyse yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Açılın diyoruz, açılmıyorlar. FIBA'ya açık ve net olarak tekrar söylüyorum, 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 saniye kayıp' falan değil. Bütün kameralar tek tek bakılacak. Onun üzerine alacakları karara bakacağız. Eğer bunu çok ivedi şekilde yapmazlarsa kusura bakmayın oyuncularımız çok değerli, bu çocukların kılına zarar gelmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Bu turnuvadan çekilir gideriz. Böyle turnuva yapılmaz." diye konuştu.

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