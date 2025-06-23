Türkiye-Brezilya maçı sonrası Fenerbahçe'nin paylaşımı tepki çekti! "Çiçek de gönderin"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabındaki 4'üncü ve son maçında bugün Brezilya karşısına çıktı.
Filenin Sultanları, bu karşılaşmayı kazanarak turnuva tarihinde ilk kez üst üste 8'inci galibiyetini elde etmeyi hedefledi ancak Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup oldu.
Mücadelenin en skorer oyuncusu 27 sayıyla Ana Cristina olurken, ay-yıldızlı takımda ise Ebrar Karakurt 17 sayı kaydetti.
Maçın ardından Fenerbahçe Voleybol, resmi hesaptan Ana Cristina'nın istatistiklerini paylaştı. Paylaşımda, Cristina'nın 27 sayılık skor katkısına dikkat çekildi.
Yapılan bu paylaşım, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çekti. Sosyal medyadan "27 sayı attı diye çiçek de gönderin", "Bu ne rezalet?", "Bu yetersiz olmuş, performans videosu da koyun" ifadeleri kullanıldı.
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