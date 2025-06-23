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Türkiye-Brezilya maçı sonrası Fenerbahçe'nin paylaşımı tepki çekti! "Çiçek de gönderin"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2’nci haftasının son maçında Brezilya’ya 3-1 yenildi. Fenerbahçe Medicana’da oynayan Ana Cristina, Brezilya adına sahanın yıldızı oldu. Maç sonrası Fenerbahçe'nin 'Cristina' paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye-Brezilya maçı sonrası Fenerbahçe'nin paylaşımı tepki çekti! "Çiçek de gönderin"
Recep Demircan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabındaki 4'üncü ve son maçında bugün Brezilya karşısına çıktı.

BREZİLYA'YA MAĞLUP OLDUK

Filenin Sultanları, bu karşılaşmayı kazanarak turnuva tarihinde ilk kez üst üste 8'inci galibiyetini elde etmeyi hedefledi ancak Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup oldu.

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EN SKORER OYUNCU CRISTINA

Mücadelenin en skorer oyuncusu 27 sayıyla Ana Cristina olurken, ay-yıldızlı takımda ise Ebrar Karakurt 17 sayı kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN CRISTINA PAYLAŞIMI

Maçın ardından Fenerbahçe Voleybol, resmi hesaptan Ana Cristina'nın istatistiklerini paylaştı. Paylaşımda, Cristina'nın 27 sayılık skor katkısına dikkat çekildi.

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"ÇİÇEK DE GÖNDERİN"

Yapılan bu paylaşım, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çekti. Sosyal medyadan "27 sayı attı diye çiçek de gönderin", "Bu ne rezalet?", "Bu yetersiz olmuş, performans videosu da koyun" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Türkiye Voleybol
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