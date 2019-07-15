Türkiye'de bir ilk! 30 yaş altı 30 genç aranıyor!

Gençlerin potansiyelinin farkında olan ve tutkularına ulaşmak için çıktıkları yolda ilham veren Forbes Türkiye bir ilki gerçekleştirerek "30 Altı 30 Türkiye" listesini açıklayacak. Aynı zamanda küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30" listesini oluşturmak için bu yıl 30 yaşın altındaki en yenilikçi, yetenekli, başarılı ve vizyoner liderleri, mucitleri, girişimcileri ve düşünürleri seçilecek ve takdim edilecek. Forbes Amerika'nın 2011'de gençlerin potansiyeli konusunda farkındalık yaratmak ve onların tutkularına ulaşmak için çıktığı bu yolda şimdiye kadar dokuz liste yayınlandı. Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençler, "30 Under 30" (30 Altı 30) listelerinde toplandı.

Üstelik her sene büyük ses getiren bu listeler Forbes kültürünün ve markasının bir parçası haline geldi. İlk beş sene sadece Amerika'da yayınlanan "30 Altı 30" listesi zamanla birçok Forbes edisyonunda da yer almaya başladı. Forbes Avrupa ve Asya 2016'da "30 Altı 30" furyasına dahil oldu. Forbes Afrika ve diğer ülkeler de bu ekosisteme katılmakta gecikmedi. Halihazırda Çin'den Hindistan'a, Vietnam'dan Brezilya'ya birçok ülkede Forbes muhabirleri ve editörleri "30 Altı 30" listelerini her sene yayınlıyor.

Forbes Türkiye de 2019 itibarıyla kervana katılma ve bu gençlik kulübünü Türkiye'ye taşımanın peşinde. Bu sene bir ilki gerçekleştirmek için kollar sıvandı. Herkesin imrenerek bakacağı bu prestijli gençlik kulübünde şirket sahipleri, kurucular, hayırseverler, aktivistler, politikacılar, sanatçılar, gurmeler, film yapımcıları, modacılar, sporcular, Youtuber'lar, blogger'lar, yani herhangi bir sektörde göze çarpan, öncü olan ve kalıpları yıkarak ezber bozan 30 yaşın altındaki herkes bulunacak. Üstelik seçilenler küresel "30 Altı 30" listelerinin 10 binden fazla mezunuyla aynı kulübe dahil olacak ve hatta belki de Spotify kurucusu Daniel Ek, müzisyen Kendrick Lamar, Rihanna, NBA oyuncusu Lebron James, Nobel Ödülü sahibi Malala Yousafzai ya da Instragram kurucusu Kevin Systrom gibi "30 Altı 30" mezunları ile tanışma şansı yakalayacak. Türkiye'nin belki de dünyanın geleceğini değiştirecek yetenekli, potansiyel sahibi ve desteklenmesi gereken gençlerin bir çatı altında toplanacağı liste için başvurular açıldı. İlk senesinde 30 kişinin seçileceği listede Türkiye'nin öncü gençlerine yer verilecek. Eğer siz de listeye girebileceğinizi düşünüyorsanız forbes.com.tr/30alti30 adresine tıklayabilir ve başvuru formunu doldurarak Türkiye'de ilk defa oluşturulacak "30 Altı 30" listesinin bir parçası olabilirsiniz. Ya da etrafınızdaki gençlerin adına formu doldurarak onlara kariyerlerinin en prestijli kulüplerinden birine dahil olma fırsatı verebilirsiniz.

LISTELERIN ÖNCEKI YILDIZLARI Kylie Jenner Kylie Jenner'ı 2017'de henüz 19 yaşındayken listeye taşıyan, kurduğu marka Kylie Cosmetics oldu. 29 dolarlık ruj setleri piyasaya süren televizyon yıldızı kısa sürede markasını bir kozmetik devine dönüştürdü. Piyasaya sürdüğü ürünler yok sattı. 2016'da yedi rakamlı gelirlere ulaştığı tahmin edilen Jenner, "30 Altı 30" listesine seçildikten bir sene sonra ise Forbes'a kapak olarak kendi servetini yapan en genç milyarder oldu. John Boyega 10 sene sonra tekrar çekilen Star Wars serisinin yeni filmi Star Wars: The Force Awakens'ın başrol oyuncularından John Boyega, 2016'da "30 Altı 30" listesine seçildi. Son yıllarda Hollywood'da yıldızı parlayan aktör listeye seçildiğinde 23 yaşındaydı. Stephen Curry 2016'da 27 yaşındayken listeye giren Curry, Golden State Warriors'da oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Listeye girmesindeki etken ise başarılı bir basketbolcu olmasının yanında aldığı ödüllerle dikkat çekmesi ve genç atletlere koçluk eğitimi sağlayan girişimi. Ashley Graham Standart mankenlik ölçülerinin dışında olmasına rağmen 2015'te beş moda dergisinin kapağında yer alan ve bir bikini reklamı çeken Ashley Graham'i sektöründeki kalıpları yıkması 2016'da "30 Altı 30" listesine taşıdı.

Malala Yousafzai 2016'da henüz 18 yaşındayken Avrupa listesine giren Yousafzai, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç insan. 2012'te Taliban tarafından öldürülme tehdidi altında kalan genç kadın, genç kızların 12 senelik eğitimlerini tamamlamaları için destek sağlayan Malala Fund'ı kurdu. Mike Krieger Instragram'ın kurucu ortağı Krieger, her gün milyonlarca kullanıcının milyonlarca fotoğrafı paylaşmasına imkan veren aplikasyonun beyinlerinden biri olarak 2015 senesinde "30 Altı 30" listesine girmeye hak kazandı. Evan Spiegel, Bobby Murhpy Anlık fotoğraf ve video paylaşımı yapma imkanı sunan Snapchat, 2014'de günde yaklaşık 400 milyon paylaşıma ulaştı ve 50 milyon doların üzerinde kar sağlayarak 2 milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Kurucuları Spiegel ve Murphy ise sosyal medyada yarattıkları devrim etkisiyle 2014'de listede yer aldı. Rihanna Peşi sıra hit şarkılar çıkaran ve konser biletleri kısa sürede satılan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 2013'te 25 yaşındayken listeye adını yazdırdı. O sene Vita Coco, Nivea ve Reb'l Fleur gibi çeşitli markaların reklamlarında hit şarkılarının kullanılması da listeye seçilmesinde büyük bir etkendi.

David Karp Liseyi dahi bitirmeden iş hayatına atılan David Karp, yedi senede Tumblr'ı 800 milyon dolarlık piyasa değeriyle dönemin en büyük 10 internet girişiminden biri haline getirdi. 2013 listesine medya sektöründen girdi. Kevin Systrom 2011'de Mike Crieger ile birlikte Instragram'ı kuran Systrom, yaklaşık 16 ayda şirketi büyüterek Nisan 2012'de 1 milyar dolara Facebook'a sattı. 100 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, 2012'de kurucusunu "30 Altı 30" listesine taşıdı. Alexander Wang 2012'de 28 yaşındayken sanat ve tasarım alanından listeye giren Alexander Wang'in seçilmesinde moda dünyasına getirdiği yenilikler, aldığı ödüller ve yarattığı markası etkili oldu. Ben Silbermann, Evan Sharp 2012'de, 29 ve 28 yaşlarında listeye giren Pinterest'in kurucu ortakları, yarattıkları online platformla kişilerin çeşitli alanlardaki bilgilerini görseller üzerinden artırmalarını ve foto arşivleri oluşturmalarını sağlıyor. Ariana Grande Günümüzde şarkıcılığıyla ön planda olan Ariana Grande, 2012'de "30 Altı 30" listesine oyuncu olarak girdi. Nickelodeon'da yayınlanan Victorous serisinde "Victoria Justice" rolünde oynayan Grande, listeye girdiğinde 19 yaşındaydı.

Mark Zuckerberg 2012'de 27 yaşındayken listeye giren Facebook kurucusu, sosyal medyayı ve insanların hayatını tamamen değiştirdi. Hayatı hakkında yüzlerce kitap yazılan ve Oscar ödüllü bir film çekilen Zuckerberg, "30 Altı 30" listesinin en eski isimlerinden. Jennifer Lawrence Açlık Oyunları'ndaki rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu Jennifer Lawrence, henüz film büyük bir başarı yakalamadan önce 21 yaşındayken "30 Altı 30" listesine girdi. Justin Bieber Bieber, genç yaşında çıkardığı üç albüm, yok satan dünya turları ve girişimlere yaptığı yatırımlarla 2012 listesinde yer aldı. 17 yaşında listeye giren şarkıcı, aynı senenin Haziran sayısında Forbes ABD'nin kapağındaydı. Daniel Ek 2008'de kurduğu Spotify kısa sürede en çok kullanılan müzik platformlarından biri haline geldi. Müzik dünyasını değiştiren Daniel Ek de şirketin kuruluşundan üç sene sonra 2011'de "30 Altı 30" listesinde yer aldı. Drew Houston Dropbox'ı kurarak dijital öğeleri Web üzerinden saklamayı kolaylaştırdı ve kısa sürede 50 milyonun üzerinde kullanıcı sayısı ve 240 milyon dolar satışa ulaştı. 2011'de ise teknoloji alanındaki öncülüğüyle "30 Altı 30" listesine girdi.