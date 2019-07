Türkiye'de bir ilk! 30 yaş altı 30 genç aranıyor!

Gençlerin potansiyelinin farkında olan ve tutkularına ulaşmak için çıktıkları yolda ilham veren Forbes Türkiye bir ilki gerçekleştirerek "30 Altı 30 Türkiye" listesini açıklayacak. Aynı zamanda küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30" listesini oluşturmak için bu yıl 30 yaşın altındaki en yenilikçi, yetenekli, başarılı ve vizyoner liderleri, mucitleri, girişimcileri ve düşünürleri seçilecek ve takdim edilecek.

Forbes Amerika'nın 2011'de gençlerin potansiyeli konusunda farkındalık yaratmak ve onların tutkularına ulaşmak için çıktığı bu yolda şimdiye kadar dokuz liste yayınlandı. Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençler, "30 Under 30" (30 Altı 30) listelerinde toplandı.

Üstelik her sene büyük ses getiren bu listeler Forbes kültürünün ve markasının bir parçası haline geldi. İlk beş sene sadece Amerika'da yayınlanan "30 Altı 30" listesi zamanla birçok Forbes edisyonunda da yer almaya başladı. Forbes Avrupa ve Asya 2016'da "30 Altı 30" furyasına dahil oldu. Forbes Afrika ve diğer ülkeler de bu ekosisteme katılmakta gecikmedi. Halihazırda Çin'den Hindistan'a, Vietnam'dan Brezilya'ya birçok ülkede Forbes muhabirleri ve editörleri "30 Altı 30" listelerini her sene yayınlıyor.