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Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye’de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi.

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.

Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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İnternete girip arasaydı isminin anlamını bulurdu...Kaşı birleşik anlamlı Türkce kelime
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