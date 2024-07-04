Türkiye'de de forma giyen Avusturyalı futbolcudan Türkiye itirafı: Tarihimizin en acı yenilgilerinden biri!

MYNET DIŞ HABER | Avusturya'yı geçtik sırada Hollanda var! Tüm Türkiye, Salı gecesi oynanan Avusturya maçının çoşkusunu yaşadı. Maçın hemen başında öne geçtik, ve üstünlüğümüzü korumayı başardık. Avusturya medyası da uluslararası kamuyou da Avusturya'yı Türkiye'ye karşı favori olarak görüyordu ama bizim çocuklar hesabın tutmadığını herkese gösterdi.

ESKİ TRABZONSPORLU JANKO'DAN İTİRAF!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Avusturya'nın eski forveti Janko, Avusturya takımının potansiyeline dikkat çekerken tüm halkın takıma güvendiğini tur atlamak için çok hevesli olduklarını yaşananların büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

"Leipzig'teki Türkiye mağlubiyeti tarihimizdeki en acı yenilgilerden biri. Çünkü Avusturyalılar bu takımın gelişmesini izlerken çok büyük keyif aldı. Yurt içinde de yurt dışında da futbol kamuoyu bu takımın potansiyelinin daha büyük olduğunu biliyordu. Turnuvada da çok iyi futbol oynadık.

"ONLARA ELENMEK SON DERECE ACI"

Türkler çeyrek finale yükseldi, bizim takımdaki futbolcular bunu hak etmiyordu ama futbolda mantık yok. Onlardan daha iyi bir takımız bu nedenle de onlara elenmek son derece acı. Standart hücumlardan gol yiyebilirdik ama duran toptan iki gol yedik, bunlar haricinde Türkiye'nin organizasyonu yoktu.







