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Türkiye'de doğasıyla az bilinen yerler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 15.10.2019 07:55 | Son Güncelleme

3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin doğal güzellikleri oldukça dikkat çekiyor.Türkiye’de doğa harikası deyince aklınıza popüler yerler geliyorsa çok şey kaçırıyorsunuz.

Türkiye'de doğasıyla az bilinen yerler
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-22 22:40:00
Trabzon
2019-10-23 00:35:00
DÖNÜŞ
Trabzon
2019-10-29 10:15:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-29 12:00:00
466.13 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-22 09:00:00
Yuksekova
2019-10-22 13:15:00
DÖNÜŞ
Yuksekova
2019-10-29 14:55:00
İstanbul
2019-10-29 17:50:00
647.66 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-22 07:00:00
Van
2019-10-22 09:05:00
DÖNÜŞ
Van
2019-10-29 11:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-30 07:35:00
1646.99 TL
SATIN AL

Son yazısında Türkiye’nin saklı kalmış doğa harikalarına yer veren Biletall.com sizleri Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen cennet köşeleriyle buluşturuyor.

IHLARA VADİSİ, AKSARAY

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Belirli bölümlerinde 120 metreye kadar derinlikler olan kanyon görünümündeki vadinin oluşumu, Hasan Dağı’nın volkan püskürtmesi ile volkanik bir katman oluşması ile başlıyor. Zamanla, seller, rüzgar ve aşınmalar ile şimdiki şeklini alıyor. Bölgeden geçen Melendez çayı ise araziyi derin bir şekilde yararak vadi boyunca çarpıcı güzelliğini oluşturur. Uzun bir yürüyüş rotası olan bölgeyi tam anlamıyla gezmek için en az bir gününüzü ayırmanız gerekiyor.

KAÇKAR DAĞLARI, RİZE

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Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğu Karadeniz’in sahili boyunca uzanan sıradağlardan oluşur. Bir kısmı Rize’de bir kısmı Artvin’de olan sıradağ, dünyada az rastlanan bitkileriyle, muhteşem görüntüsüyle ve huzur veren gölleriyle 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri olan Tatos gölleri, 2400 metre yükseklikteki Kito Yaylası, tarihi Şenyuva köprüsü bölgede görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.

ŞEHRİBN KANYONU, KASTAMONU

Karadeniz’in bir başka doğa harikası olan kanyon Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bulunmaktadır. Dik yamaçları ile kanyonun bazı duvarları birbirine değecek kadar yakındır. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) derelerine de içerisinde barındırmaktadır. Kanyon ilk defa 1997 yılında Atlas ekibi tarafından uzman bir ekip ve teknik araçlar ile 8 saatte geçilmiştir ve hala küçük şelaleler ve göletler yaparak akışına devam etmektedir.

UZUNGÖL, TRABZON

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Pek çok kişinin ismini duyduğu ama gitme fırsatı bulamadığı bu harika Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlıdır ve Trabzon’a 99, Rize’ye 77 km uzaklıktadır. Uzungöl’ün saydığımız diğer seçeneklerden daha biliniyor ve tercih ediliyor olması, yapılacak etkinlik bolluğu ile ödüllendirilmiştir. Bölgede ATV turu, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü ve safari gibi etkinlikler yapılabilmektedir. O kadar yol gitmişken Uzungöl’ün çevresine yerleşmiş restoranlarda kuymak yemeden dönmemek lazım.

CİLO DAĞI, HAKKARİ

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4170 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı Buzul Dağı diye de bilinmektedir. Bunun sebebi, dağın daimi kar sınırının 3500 metrenin üzerinde olması ve kış aylarında uzunluğu 10 km’yi bulan buzul vadileri bulunmaktadır. Dağın önceden buzul dolu olan bazı bölgelerinde buzulların çekilmesi veya yer değiştirmesi ile bu boşluklar su ile kaplanmış ve küçük göletler oluşmuştur.

MURADİYE ŞELALESİ, VAN

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Birçok tarihi ve doğa güzelliğini barındıran Van’daki bir başka hoş ve huzurlu bölge Muradiye Şelalesi’dir. Şelalede suyun üzerine kurulan köprüden geçerken sallantının heyecanını yaşarken manzaranın tadını çıkaracaksınız. Bahar ve yaz aylarında etrafındaki çiçekli, yeşil çevresi ile, kış olduğunda da suyu donduğu için çıkan muhteşem manzara ile görenleri hayran bırakıyor. Van otobüs bileti ile şehre gelirseniz mutlaka Van kahvaltısını deneyimleyin.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye gezilecek yerler Seyahat

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