Türkiye'de doğasıyla az bilinen yerler

Son yazısında Türkiye’nin saklı kalmış doğa harikalarına yer veren Biletall.com sizleri Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen cennet köşeleriyle buluşturuyor. IHLARA VADİSİ, AKSARAY Belirli bölümlerinde 120 metreye kadar derinlikler olan kanyon görünümündeki vadinin oluşumu, Hasan Dağı’nın volkan püskürtmesi ile volkanik bir katman oluşması ile başlıyor. Zamanla, seller, rüzgar ve aşınmalar ile şimdiki şeklini alıyor. Bölgeden geçen Melendez çayı ise araziyi derin bir şekilde yararak vadi boyunca çarpıcı güzelliğini oluşturur. Uzun bir yürüyüş rotası olan bölgeyi tam anlamıyla gezmek için en az bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. KAÇKAR DAĞLARI, RİZE Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğu Karadeniz’in sahili boyunca uzanan sıradağlardan oluşur. Bir kısmı Rize’de bir kısmı Artvin’de olan sıradağ, dünyada az rastlanan bitkileriyle, muhteşem görüntüsüyle ve huzur veren gölleriyle 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri olan Tatos gölleri, 2400 metre yükseklikteki Kito Yaylası, tarihi Şenyuva köprüsü bölgede görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.

ŞEHRİBN KANYONU, KASTAMONU Karadeniz’in bir başka doğa harikası olan kanyon Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bulunmaktadır. Dik yamaçları ile kanyonun bazı duvarları birbirine değecek kadar yakındır. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) derelerine de içerisinde barındırmaktadır. Kanyon ilk defa 1997 yılında Atlas ekibi tarafından uzman bir ekip ve teknik araçlar ile 8 saatte geçilmiştir ve hala küçük şelaleler ve göletler yaparak akışına devam etmektedir. UZUNGÖL, TRABZON Pek çok kişinin ismini duyduğu ama gitme fırsatı bulamadığı bu harika Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlıdır ve Trabzon’a 99, Rize’ye 77 km uzaklıktadır. Uzungöl’ün saydığımız diğer seçeneklerden daha biliniyor ve tercih ediliyor olması, yapılacak etkinlik bolluğu ile ödüllendirilmiştir. Bölgede ATV turu, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü ve safari gibi etkinlikler yapılabilmektedir. O kadar yol gitmişken Uzungöl’ün çevresine yerleşmiş restoranlarda kuymak yemeden dönmemek lazım. CİLO DAĞI, HAKKARİ