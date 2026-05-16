Türkiye’de en geç ve en erken evlenen iller belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı

Türkiye genelinde evlilik yaşındaki dinamikler, bölgelerin sosyoekonomik ve kültürel yapısına göre çarpıcı farklılıklar gösteriyor. Açıklanan son verilere göre, ülke genelinde ortalama evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,5 olarak belirlendi. Peki Türkiye'nin en erken ve en geç evlenen illeri hangileri? İşte detaylar.

Eğitim düzeyi ve kariyer hedefleri yükseldikçe, evlilik kararları ileri yaşlara erteleniyor. Kültürel normlar ve sosyoekonomik yapıların etkisiyle, evlenme yaşı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyrediyor.

EVLİLİK YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (EN GEÇ EVLENENLER)

Tunceli (Türkiye genelinde zirvede)

Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 29,6
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 32,4

Rize

Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 27,4
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 29,9

Muğla

Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 26,8
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 29,7

EVLİLİK YAŞININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER (EN ERKEN EVLENENLER)

Kadınlarda En Erken Evlenilen İller

Ağrı: 23,8
Muş: 24,1
Gaziantep: 24,1

Erkeklerde En Erken Evlenilen İller

Şanlıurfa: 26,4
Gaziantep: 26,9
Ağrı: 27,5

Türkiye'nin evlilik haritası bizlere sadece rakamları değil, aynı zamanda ülkenin değişen sosyo-kültürel ve ekonomik dinamiklerini de gösteriyor. Eğitim süresinin uzaması, kariyer odaklı yaşam ve modern kent hayatının getirdiği sorumluluklar bir yanda evlilik tarihlerini otuzlu yaşların üzerine taşırken; diğer yanda köklü geleneksel normlar ve bölgesel alışkanlıklar genç yaşta aile kurma eğilimini koruyor.

