Türkiye’de en geç ve en erken evlenen iller belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Eğitim düzeyi ve kariyer hedefleri yükseldikçe, evlilik kararları ileri yaşlara erteleniyor. Kültürel normlar ve sosyoekonomik yapıların etkisiyle, evlenme yaşı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyrediyor.
Tunceli (Türkiye genelinde zirvede)
Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 29,6
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 32,4
Rize
Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 27,4
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 29,9
Muğla
Kadınlarda ortalama evlilik yaşı: 26,8
Erkeklerde ortalama evlilik yaşı: 29,7
Kadınlarda En Erken Evlenilen İller
Ağrı: 23,8
Muş: 24,1
Gaziantep: 24,1
Erkeklerde En Erken Evlenilen İller
Şanlıurfa: 26,4
Gaziantep: 26,9
Ağrı: 27,5
Türkiye'nin evlilik haritası bizlere sadece rakamları değil, aynı zamanda ülkenin değişen sosyo-kültürel ve ekonomik dinamiklerini de gösteriyor. Eğitim süresinin uzaması, kariyer odaklı yaşam ve modern kent hayatının getirdiği sorumluluklar bir yanda evlilik tarihlerini otuzlu yaşların üzerine taşırken; diğer yanda köklü geleneksel normlar ve bölgesel alışkanlıklar genç yaşta aile kurma eğilimini koruyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum