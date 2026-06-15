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Türkiye'de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı

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Kış aylarında yamaçlardan vadiye düşen dev kar kütlelerinin alt kısmının erimesiyle meydana gelen ve uzunlukları yıllara göre 50 ila 450 metre arasında değişen doğal tüneller, hem bölge halkının geçmişte kullandığı tarihi bir geçit hem de doğaseverlerin ilgi odağı olarak dikkat çekti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kışın dağlardan vadiye düşen kar kütlelerinin erimesiyle kar tünelleri ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 1

'GÖÇ TÜNELİ'

Kayseri, Niğde ve Adana arasında bulunan Aladağlar'ın kuzeyindeki Aksu Vadisi'ne kış aylarında yamaçlardan tonlarca kar kütlesi düşüyor.

Havaların ısınması ve bahar aylarında vadiden akan suyun artmasıyla alt kısmından erimeye başlayan kar kütlelerinde, tüneller oluşuyor.

Yıllara göre uzunlukları 50 ila 450 metre arasında değişen tüneller, yaz aylarında doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 2

Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler, Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından uzun bir yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.

Yöre halkının "göç tüneli" ismini verdiği geçitler, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nden Çorak Yaylası'na göç eden köylüler ve hayvanlar tarafından uzun yıllar kullanılırken yeni yolların açılmasıyla tünellerden geçmek zorunda kalmayan yöre halkı, zaman zaman geçitlerin bulunduğu yere gidiyor.

Yöre halkından 53 yaşındaki Ahmet Ali Firez, çocukluğundan beri baharın gelmesiyle hayvanlarıyla Ulupınar Mahallesi'nden Aksu Vadisi'ni takip ederek Çorak Yaylası'na göç ettiklerini söyledi.

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 3

"ESKİDEN ÇIĞ ÇOK DÜŞTÜĞÜ İÇİN TÜNELLER ÇOK UZUN OLUYORMUŞ"

Çocukluğunda bu geçitlere "göç tüneli" dediklerini anlatan Firez, "Eskiden bu yaylaya gelmek için Aksu Vadisi'nden başka yol yoktu. O yüzden herkes buradan geçmek zorunda kalıyordu. Eskiden çığ çok düştüğü için tüneller çok uzun oluyormuş. Annem, tüneller karanlık olduğu için çıra yakarak geçtiklerini anlatırdı. Şimdi ismi biraz modernleşti ve kar tüneli denmeye başladı." dedi.

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 4

Firez, sonraki yıllarda vadi dışından patika bir yolun açıldığını, yaylacıların da bu güzergahı kullandığını ve göç tüneline sadece ziyaret amaçlı geldiklerini belirtti.

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 5

Geçmiş yıllarda 150 haneli köylerinin tamamının baharda Çorak Yaylası'na göç ettiğini anlatan Firez, şunları kaydetti: "Köylülerin 2-3 bine yakın hayvanı olurdu. Bunların tamamı bu tünellerden geçerdi. Şimdi bizim geçmediğimiz tünellere doğaseverler geliyor. Bizim yayla evi vadinin girişinde olduğu için burayı gezmek isteyenler önce bizim yanımıza uğruyor. Bizden rotayla ilgili bilgi alıp kar tüneli görmeye gidiyorlar. Bazılarına yol da gösteriyoruz. Tehlikeli durumlarda uyarıyoruz. Ben buraya her gelişimde mutlu oluyorum."

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 6

Türkiye de eşi benzeri yok! Dağın içinde 450 metrelik kar tüneli ortaya çıktı 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tünel
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