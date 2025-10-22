Türkiye'de iki yılda 127 bin kişi hava kirliliği nedeniyle öldü! İşte İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler

Hava kirliliği son dönemlerde birçok ülkenin gündeminde. Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Hava kirliliği nedeniyle dünya genelinde 8 milyonun üzerinden insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise yaklaşık 127 bin kişi hayatını kaybetti.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere oradan kalp damar yoluyla tüm vücudumuza yayılıyor." dedi. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

PEKİ EN ÇOK HANGİ İLLER KİRLİ

2023-2024 verilerine göre, megakentte hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler; Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak belirlendi. Havası en temiz ilçeler ise Büyükada, Şile ve Sarıyer.

Türkiye genelinde de en yüksek hava kirliliğine sahip şehirler Iğdır, Erzincan ve Kütahya oldu. Haber: Canan Yıldırım