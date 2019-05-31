Mynet Trend

Türkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları mehter takımı sahura kaldırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 31.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Nevşehir’de, belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da eşlik ettiği mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.

Türkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları mehter takımı sahura kaldırdı

Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını ve Kadir Gecelerini kutlayan Arı, karşılaştığı Mahalle Bekçilerine de hayırlı görevler diledi.

AW718412_01

Belediye Başkanı Rasim Arı, “Başı rahmet, ortası mağfiret, son azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu mübarek ayı bizde özel bir gece ile uğurlamak istedik. Aklımıza biran da böyle bir şey geldi. Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşerilerimiz ile birlikte böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Aslında Cuma gecesi planlamıştık. Fakat Cumartesi günü öğrencilerimizin sınavları olduğu için onları rahatsız etmemek adına bu geceye aldık. Sizlerin de gördüğü üzere bu gece hemşerilerimiz ile kucaklaşıp bu vesileyle ortaklığı, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir. Bu birlikteliği Ramazan ayında yaşadığımız gibi inşallah Ramazan Bayramında da inşallah bu birlikteliği ve muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem şehrimizin, hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazanını ve Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin” dedi.

AW718412_03

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Bu uygulamanın Türkiye’de ilk okup olmadığı konusunda bir araştırma yapmadığını belirtirken inşallah bundan sonra tüm şehirlerimizde de bu ve buna benzer uygulamalar yapılır. Bu vesileyle hem geçmişimizi yad ediyoruz hem de hemşerilerimiz ile kucaklaşıyoruz “diye konuştu.

AW718412_04

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediyesi şube müdürleri eşlik etti. (İHA)


Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği 300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği
Ek sefer yapacak otobüs kalmadı! 'Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar'Ek sefer yapacak otobüs kalmadı! 'Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir mehteran

En Çok Okunan Trend Haberler

Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!

Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

ABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranı

ABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranı

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

Ek sefer yapacak otobüs kalmadı! 'Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar'

'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

'Kafa keserim' diyen Suriyeli hakkında karar verildi!

Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Mayıs ayında her yer beyaza büründü! Hayatı felç etti

Çalıştığı mekanda patronu tarafından darp edilen Gaye Akıl konuştu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Darp edilen kadın konuştu

Yalova'da karşıdan gelen minibüsü fark edemeyen öğretmen hayatını kaybetti

Yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.