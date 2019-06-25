Türkiye'de ilk kez yapılacak! Vosvos trophy 1 Temmuz'da başlıyor

Ordu’da ilk olarak 1995 yılında düzenlenen ve bugüne kadar 14 kez düzenlenen Vosvos Festivali, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla yeniden başlıyor. Volkswagen'in bütün dünyada sempati toplayan efsanevi Bettle modeline gönül verenlerin Karadeniz yaylalarında bir hafta boyunca tur atacağı Vosvos Festivaline Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’e yakın Vosvos tutkunu katılacak.

1 Temmuz Pazartesi günü Ünye Çınarsuyu Kamp alanında toplanmaya başlayacak olan vosvos tutkunları, bu alana çadırlarını kuracak. 2 Temmuz günü Çınarsuyu Kamp alanında vosvos tutkunları arasında voleybol, futbol ve tavla turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca dinlenme, deniz ve plaj aktivitesi gerçekleştirilecek. Akşam ise vosvos film gösterimi yapılacak.

3 Temmuz Çarşamba günü kamp alanında halat çekme, yumurta taşıma, yoğurt yeme, çuval yarışı, mendil kapma gibi çocukluk dönemlerinde kalan oyunlar bir hatıra olarak oynanacak. Ayrıca ertesi gün çıkılacak yayla etkinliği için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.