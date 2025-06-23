Türkiye'de ilk: ÖSYM açıkladı! Engelli bireyler için 19 Temmuz'da başlanacak

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle "Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı" başladı. Üç gün sürecek çalıştay, özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan yabancı öğrenciler için adil ve erişilebilir sınav uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor.

DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavlarda engelli adaylara özel uygulamalar yapıldığını belirterek, Türkiye’de ilk kez 4 dil becerisini ölçen yabancı dil sınavının 19 Temmuz'da uygulanacağını duyurdu. Bu sınav, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise, PİKTES Projesi kapsamında yabancı çocuklara Türkçe öğretimi için geliştirilen yeni öğretim materyalleri ve dijital içerikleri tanıttı.

(DHA)