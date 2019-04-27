Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı

"Projenin 5 yıllık süresi boyunca Türkiye'nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkati çeken Doany, sözlerini şöyle sürdürdü:

Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2014'ten bu yana Türkiye'de internet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldiğini kaydeden Doany, kadınların internet kullanım oranlarının yüzde 38'den yüzde 65'e, bilgisayar kullanımı oranlarının ise yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıktığını belirtti.

50 BİN KATILIMCIYA İNTERNET OKURYAZARLIĞINI ÖĞRETTİ

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi, İnternetle Hayat Kolay 2014'ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300'den fazla gönüllü ile çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğrenmesine vesile oldu.

Aldıkları eğitimler sonrasında Japonya'dan, Amerika'ya ürettikleri el işi ürünlerini satan kadınlar birer başarı örneği oldular. Proje kapsamındaki eğitimlerde, temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönleri öğretildi.

Eğitimler sadece katılımcıların değil, aile bireylerinin ve çevrelerinin de internetin avantajlarını daha etkin tanımalarında ve bilinçli kullanmalarında yardımcı oldu.

Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile olan işbirliği kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay'ın 5 yılda elde ettiği başarı hikayelerini paylaştı.

İnternetle Hayat Kolay projesi ile 2014 yılından bu yana kalkınmada öncelikli illerdeki kadınlar başta olmak üzere henüz internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri verildi. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefi ile yola çıkan Türk Telekom, proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde yüzde 61'i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimleri verdi.