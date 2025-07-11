Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi? Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk, diğer dünya ülkelerine örnek olacak adımlarla beraber kadınlara karşı yeni bir bakış açısı oluşturdu. Cumhuriyet’in ilk kurulduğu senelerde kadınların siyasal alanda var olmaları açısından bir dizi değişiklik gerçekleşti. Hatta pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınlarına ‘seçme ve seçilme hakkı’ verildiği bilinmektedir.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?

Kadınların seçme ve seçilme hakkı ile ilgili ilk adımlar 5 Kasım 1930 tarihinde atıldı. Seçim Kanunu üzerinde gerçekleştirilen değişiklikle kadınlara belediye seçimlerinde oy kullanma ve seçilme hakkı tanındı. Kadınlar elde ettikleri bu siyasal kazanımı aynı sene içerisinde gerçekleştirilen belediye seçimlerinde kullandı. Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde ilk kadın belediye başkanı seçildi. Başkan seçilen Sadiye Hanım, Türkiye’nin ilçede seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak bilinmektedir.

Ülkemizde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını onaylayan yasal düzenlemeler ise 1934 senesinde gerçekleştirilen Anayasa ve Seçim Kanunu’ndaki değişiklikler sonucu yapıldı. Kanuna göre kadınlar 22 yaşında oy vermeye başlarken, 30 yaşında seçilme hakkına sahip oldu.

Kadınların ilk defa oy kullanabildiği ve aday olabildiği Meclis 5. Dönem Seçimleri 8 Şubat 1935 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçim sonucunda 17 kadın milletvekili ilk defa TBMM’de göreve başladı. Yapılan ara seçimlerde ise bu sayı 18’e çıktı. İlk kadın milletvekilleri arasında Hatice Özgener, Ferruh Güpgüp, Şekibe İnsel, Sabiha Gökçül, Mihri Pektaş, Nakiye Elgün gibi isimler olduğu bilinmektedir. Devam eden yıllarda ise Halide Edip Adıvar gibi kadın milletvekilleri de Meclis kürsüsünde görev yapmaya devam etti.

Dünyadaki duruma bakıldığında kadınlara oy hakkı veren ilk ülke 19 Eylül 1893 tarihinde Yeni Zelanda oldu. Bu tarihten yaklaşık 100 sene sonra 1997 yılında Jenny Shipley Yeni Zelanda'nın ilk kadın başbakanı seçildi. Türk Anadolu kadını, seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransızlardan 11, Belçikalılardan ise 14 yıl önce kazanmış oldu.