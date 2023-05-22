Türkiye'de nasıl yazılır, Türkiye'de yazımı nasıl olmalıdır? Türkiye'de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkiye’de nasıl yazılır noktasında pek çok kişi tereddüt yaşayabiliyor. Sebebi ise kelimenin özel bir isim olması ve yanına gelen ekin nasıl ayrılacağıdır. Türk Dil Kurumuna göre bazı kelimelerin yazımı konusunda istisnalar bulunabiliyor. Bu yüzden kelimelerin anlamları ve yazılışlarıyla ilgili Türk Dil Kurumunun internet yazım kılavuzlarında birçok arama yapılıyor. Bilindiği üzere bu konudaki en güvenilir kaynak TDK’dir. Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği gibi imla kuralları mutlaka bilinmesi gerekir. Özellikle profesyonel olarak yazı yazan kişiler bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde anlam bozulmaları yaşanabilir ve anlamlı bir iletişim gerçekleşemez.

Türkiye'de nasıl yazılır?

Kesme işareti (‘), noktalama işaretleri arasında en önemli bulunan işaretlerden biridir. Özel isimlere ve rakamlara getirildiği için sıklıkla kullanılır. Kesme işareti gibi dil bilgisi kurallarında yer alan bütün işaretlerin kullanım alanını iyi öğrenip buna göre yazılması gerekir. ‘’Türkiye’de’’ ifadesi yer belirten ve günlük yaşamda çokça kullanılan bir kelimedir. Türkiye’de yazımı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre kesme işareti kullanılması gereken kelimeler arasında yer alır. Türkiye ifadesi özel isim olduğundan dolayı yanına gelecek herhangi bir ekin kesme işaretiyle ayrılması gerektiğinden bitişik yazılması imla hatası olarak kabul edilir.

Türkiye'de ayrı mı yazılır?

Yaşamın pek çok noktasında kullanılan ve konum belirtmek için kullanılan bu kelime gibi pek çok kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Dil bilgisinde yer alan bazı istisnai durumlar sebebiyle Türkiye’de bitişik mi yazılır sorusu oldukça merak edilir. Türkiye’de TDK tarafından kesme işareti kullanılması gereken özel isimler kategorisine alınmıştır. Türkiye’de doğru yazılışı şu şekildedir: