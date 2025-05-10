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Türkiye de riskli ülkeler arasındaydı! Rus uzay aracı Kosmos 482 düştü!

1972 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yarışı için Venüs'e gönderilmek istenen Kosmos 482 teknik bir arıza nedeniyle dünya yörüngesinde takılı kalmıştı. Dünya'ya düşmesi beklenen uzay aracı sonunda düştü.

Türkiye de riskli ülkeler arasındaydı! Rus uzay aracı Kosmos 482 düştü!

1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan Sovyet uzay aracı Kosmos 482 Dünya yörüngesinde sıkışmıştı. Günlerdir Dünya'ya düşmesi beklenen uzay aracı sonunda düştü.

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OKYANUSA DÜŞTÜ!

Yörüngede sıkıştıktan sonra atmosferde yeniden giriş yaparak okyanusa çarptı. Cosmos-482 isimli uzay aracı, Andaman Adaları'nın 560 kilometre batısında Hint Okyanusu'na düştü.

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Türkiyegazetesi.com'un haberine göre NASA tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının Yakın Dünya Uzayındaki Tehlikeli Durumlar İçin Otomatik Uyarı Sistemi tarafından takip edildiği belirtildi. Roscosmos yetkilileri, aracın düşüşünün Otomatik Uyarı Sistemi tarafından izlendiğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Hint Okyanusu'na düşen enkazın araştırılması için bölgeye keşif ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor.

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Kosmos 482'nin Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan bölgelerine düşeceği düşünülüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay
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