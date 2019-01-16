Türkiye'de sadece 2 tane var! Her derde deva ginkgo bilobanın faydaları

Türkiye'de yalnızca 2 tane bulunan ginkgo biloba ağacı dünyada da sayılı durumda. Yabancı botanikçiler bu yüzden her yıl İstanbul'a ağacı görmeye geliyorlar. Ginko biloba yapraklarını aralık ayında dökmeye başlıyor ve bu süreçte meyvelerin ve yaprakların yere düşmeden toplanması gerekiyor. Aksi halde faydalarından yararlanmak mümkün olmuyor.

Dişi ve erkek olarak ayrılan ağacın dişisi meyveli erkeği ise sadece yapraklıdır. Ginkgo biloba ağacının meyvesi erik tadındadır. Son derece lezzetli bir meyvedir. Yaprakları ve meyvesinin vücudumuza sağladığı faydalar ise;

Ginkgo biloba yaklaşık 1000 yıl boyunca yaşar. Düzenli olarak tüketildiğinde broşları açar ve astım sorununu en aza indirir. Bağışıklık sistemine kalkan olur ve solunum yolu rahatsızlıklarını ortadan kaldıracak kadar güçlüdür.

Sinirsel sistemin tamamını olumlu yönde etkiler. Nörolojik problemlerin önüne geçerek alzheimer ve demanstan korur. E vitamini açısından dünyanın en zengin bitkisidir. Alzheimer başlangıcında alzheimer'a ket vurucu olarak bilinir.