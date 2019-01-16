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Türkiye'de sadece 2 tane var! Her derde deva ginkgo bilobanın faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

Her derde deva olan bir ağaç var ve faydaları saymakla bitmiyor: Ginkgo biloba. Çin tıbbında 1900, 2000 senedir şifa niyetine yapraklarından ve meyvesinden faydalanılıyor. Türkiye'de sadece İstanbul Üniversitesi Botanik bölümünde bulunan ağaç, üniversite tarafından koruma altına alındı...

Türkiye'de sadece 2 tane var! Her derde deva ginkgo bilobanın faydaları

Türkiye'de yalnızca 2 tane bulunan ginkgo biloba ağacı dünyada da sayılı durumda. Yabancı botanikçiler bu yüzden her yıl İstanbul'a ağacı görmeye geliyorlar. Ginko biloba yapraklarını aralık ayında dökmeye başlıyor ve bu süreçte meyvelerin ve yaprakların yere düşmeden toplanması gerekiyor. Aksi halde faydalarından yararlanmak mümkün olmuyor.

1

Dişi ve erkek olarak ayrılan ağacın dişisi meyveli erkeği ise sadece yapraklıdır. Ginkgo biloba ağacının meyvesi erik tadındadır. Son derece lezzetli bir meyvedir. Yaprakları ve meyvesinin vücudumuza sağladığı faydalar ise;

2

Ginkgo biloba yaklaşık 1000 yıl boyunca yaşar. Düzenli olarak tüketildiğinde broşları açar ve astım sorununu en aza indirir. Bağışıklık sistemine kalkan olur ve solunum yolu rahatsızlıklarını ortadan kaldıracak kadar güçlüdür.

Sinirsel sistemin tamamını olumlu yönde etkiler. Nörolojik problemlerin önüne geçerek alzheimer ve demanstan korur. E vitamini açısından dünyanın en zengin bitkisidir. Alzheimer başlangıcında alzheimer'a ket vurucu olarak bilinir.

Göz sağlığını koruyarak katarakt hastalığı riskini ortadan kaldırır.

3

Cildi yenileme özelliği vardır ve aynı zamanda saç dökülmesi için son derece etkilidir. Kısacası ona gençlik iksiri diyebiliriz.

Her derde deva ağaç baştan aşağı vücudumuzu yeniliyor. Hücre yenileme özelliği bulunur. Kolon ve pankreas kanserine iyi geldiği biliniyor.

Ağacın yapraklarından faydalanmak için çayını demleyebilirsiniz. Kaynatılmış bir bardak suyun içine yaprakları bırakılır. Çay soğduktan sonra yaprağını çıkarıyoruz ve sabahları aç karnına tüketiyoruz.


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