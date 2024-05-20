YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Türkiye’de sadece Elazığ’da üretiliyor: Vişneli badem şekerine ilgi büyük

    Türkiye’de sadece Elazığ’da üretiliyor: Vişneli badem şekerine ilgi büyük

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.05.2024 10:32
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Elazığ’da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği vişneli badem şekeri Türkiye’de sadece Elazığ’da yapılırken ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

    Elazığ’da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, vişneli dondurmadan esinlenerek vişneli badem şekeri üretmeye karar verdi. Elazığ’da üretilen vişne ile kentte beyaz altın olarak bilinen badem şekerini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli badem şekeri için, halkın güzel tepkilerinin ardından patent başvurusunda bulunuldu. Patenti Elazığ’da olan ve Türkiye’de sadece burada üretilen vişneli badem şekeri, yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldı. İşletme sahibi İmam Gündoğdu, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

    ''TÜRKİYE'DE SADECE ELAZIĞ'DA VAR''

    Bu yola 'Elazığ'a ne yapabiliriz' düşüncesi ile çıktıklarını kaydeden Gündoğdu, ''Orcik ve pestilimiz vardı onlara çok fazla sahip çıkamadık. Bunun üzerine ustamız ile oturarak bir istişare yaptık.

    AW208248_07

    Vişneli dondurmamızdan yola çıkarak vişneli badem şekeri yapmaya karar verdik. Yaptık ve güzel bir şekilde tuttuğunu gördük.

    AW208248_01

    Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve şehirlerarasından gelen müşterilerimizi yoğun bir talep gösterdi. Güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz. Türkiye’de sadece Elazığ’da var.

    AW208248_03

    Bu ürünü kendimiz geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanında topladığımız vişneleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek vişneli badem şekerinin yaz-kış üretimini yapıyoruz.

    AW208248_04

    Normal olarak yaptığımız badem şekerinin fiyatıyla aynı. Vişneli badem şekerinin kilogram fiyatı 250 liradır.

    AW208248_06

    Biz orciğe sahip çıkamadık. Gümüşhane ve Gaziantep aynı ürünü yapıyor fakat sahip çıktı. Biz de burada bir ürün yaptık. Vişne de bizim badem de bizim. Bundan dolayı ilimizin siyasilerinden bu ürüne sahip çıkmalarını rica ediyorum.

    AW208248_05

    Bizim amacımız, ürettiğimiz vişneli badem şekerini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır” dedi. (İHA)

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    30 gün bozulmayan saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş30 gün bozulmayan saklama tüyosu! Sırrı çok basitmiş
    "Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı"Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
    Sivaslı fırıncı 3,8 metreden sonra daha uzun ekmek ürettiSivaslı fırıncı 3,8 metreden sonra daha uzun ekmek üretti
    Anahtar Kelimeler:
    badem şekeri
    En Çok Okunan Haberler
    Temmuz'dan itibaren sona eriyor!

    Temmuz'dan itibaren sona eriyor!

    Reisi'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

    Reisi'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

    Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

    Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

    ''Ali Koç'un değil, devletin polisisiniz!''

    ''Ali Koç'un değil, devletin polisisiniz!''

    Kentin beyaz altını: Türkiye’de sadece Elazığ’da üretiliyor!

    Kentin beyaz altını: Türkiye’de sadece Elazığ’da üretiliyor!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.