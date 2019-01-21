Türkiye’de satılacak olan S10 performans testinde!

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe kendi yonga setini üretebilen 3 firma mevcut. Bunlar Apple, Huawei ve Samsung. Son dönemlerde Xiaomi’nin de kendi yonga setini üretmek için önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Fakat henüz ortada somutlaşmış örnekler bulunmuyor.

Yonga seti tasarımı konusunda Samsung’un rakiplerine nazaran daha tecrübeli olduğu, su götürmez bir gerçek. Güney Koreli şirket, kendi yonga setinin haricinde Qualcomm’dan da destek alıyor.

Özellikle üst segment modellerde Qualcomm’un Samsung’a olan desteği yadsınamaz düzeyde. Nitekim bu sene de satışa sunulacak olan Galaxy S10 modellerinin önemli bir bölümü SD855 yonga setini taşıyacak.

Güney Koreli şirket Çin, Güney Kore ve Amerika’da satışa sunacağı S serisi modellerde Qualcomm imzası taşıyan yonga setlerini tercih ediyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde ise Exynos’lu S modelleri satışa sunuluyor.

Peki bu sene Galaxy S10’a güç verecek olan Exynos 9820 nasıl bir performansa sahip olacak? Geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıkan Exynos 9820’li S10 modeli, tek çekirdekten 4382, çok çekirdekten ise 9570 puan almayı başardı.

Ufak bir kısas yapacak olursak, Exynos 9570’in tek çekirdek testinde SD855’e oranla daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Fakat söz konusu çoklu çekirdek testi olduğunda, bu sefer de SD855 bir adım öne geçiyor.

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