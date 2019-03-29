Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. 30 Haziran’a kadar sürecek ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan ve 2018 modelleri de kapsayan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 62 bin TL’ye 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 70 bin 900 TL’ye 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise 71 bin 100 TL’ye bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİL SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, ülkemizde satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.