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Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Cardata, Türkiye’de satılan en uygun 15 otomobili sıraladı!

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı ilk 15 otomobil!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. 30 Haziran’a kadar sürecek ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan ve 2018 modelleri de kapsayan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 62 bin TL’ye 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 70 bin 900 TL’ye 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise 71 bin 100 TL’ye bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİL SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Fiat Egea Sedan

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, ülkemizde satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

MOBİL UYGULAMA ÜCRETSİZ!

Fiat Panda

Ülkemizde satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir data havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre araçların fiyatlarını saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirlemiş olduğu araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzu ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet veriyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil:

1.Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy
2.Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump
3.Fiat Panda 1.2 Fire Popstar
4.Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban
5.Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Easy Plus
6.Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump (Otomatik)
7.Citroen C-Elysee 1.2 PureTech Live
8.Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Mirror
9.Hyundai i10 1.0 D-CVVT Style
10.Kia Rio 1.25 CVVT Cool
11.Hyundai i10 1.2 D-CVVT Style (Otomatik)
12.Hyundai i20 1.2 MPI Jump
13.Kia Picanto 1.0 MPI Live (Otomatik)
14.Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus
15.Hyundai i10 1.2 D-CVVT Elite (Otomatik)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil araba

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