'Türkiye'de seri katil yoktur denir, buna katılmıyorum'

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kariyer Günleri toplantısında konuşan Prof. Dr. Sevil Atasoy, üniversite öğrencilerine kariyerinin dönüm noktalarını anlattı.

Bir öğrencinin sorusu üzerine "Kusursuz cinayet yoktur" sözünün çok fazla bilinir olduğunu ifade eden Atasoy, "Bir olay çözülemiyorsa öncelikli olarak olay yeri incelemede problem var demektir. İyi bir olay yeri incelemesi yapılırsa mutlaka olayların aydınlatılma oranı yükselir." diye konuştu.

'KUSURSUZ CİNAYET HAKİKATEN YOKTUR'



Atasoy, her olay yerine aynı kalitede personeli göndermenin mümkün olmadığını belirterek, "Sahnelenen olay yerleri var, yani intihar gibi olan aslında cinayettir. Cinayet gibi duran da intihardır. Olay yerlerine ön yargı ile yaklaşılıyor ve ilk görülen şeye inanılıyor. Ona göre deliller toplanıyor. Bu bir açmaza girdiği zaman da tekrar olay yerine dönülemiyor. Ön yargı olmadan bu senaryolar düşünülerek delillerin toplanması lazım." ifadelerini kullandı.