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'Türkiye'de seri katil yoktur denir, buna katılmıyorum'

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GÜNDEM  | 19.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Türkiye'de seri katil yoktur denir, ben buna katılmıyorum. Bunu söyleyebilmek için son 50 yılda çözülememiş hiç cinayetinizin olmaması lazım. Bizde aydınlatılamamış olay var, kayıp da çok." dedi.

'Türkiye'de seri katil yoktur denir, buna katılmıyorum'

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kariyer Günleri toplantısında konuşan Prof. Dr. Sevil Atasoy, üniversite öğrencilerine kariyerinin dönüm noktalarını anlattı.

Bir öğrencinin sorusu üzerine "Kusursuz cinayet yoktur" sözünün çok fazla bilinir olduğunu ifade eden Atasoy, "Bir olay çözülemiyorsa öncelikli olarak olay yeri incelemede problem var demektir. İyi bir olay yeri incelemesi yapılırsa mutlaka olayların aydınlatılma oranı yükselir." diye konuştu.

'KUSURSUZ CİNAYET HAKİKATEN YOKTUR'

Atasoy, her olay yerine aynı kalitede personeli göndermenin mümkün olmadığını belirterek, "Sahnelenen olay yerleri var, yani intihar gibi olan aslında cinayettir. Cinayet gibi duran da intihardır. Olay yerlerine ön yargı ile yaklaşılıyor ve ilk görülen şeye inanılıyor. Ona göre deliller toplanıyor. Bu bir açmaza girdiği zaman da tekrar olay yerine dönülemiyor. Ön yargı olmadan bu senaryolar düşünülerek delillerin toplanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Kusursuz cinayet hakikaten yoktur." diyen Atasoy, kusurlu personel ve laboratuvar çalışanı, kasten yanlış yapan laboratuvar çalışanı olduğunu söyledi.

Atasoy, insanların deneyim sahibi olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de seri katil yoktur' denir mesela. Ben buna katılmıyorum, bunu söyleyebilmek için son 50 yılda çözülememiş hiç cinayetinizin olmaması lazım. Böyle bir şey yok. Bizde aydınlatılamamış olay var, kayıp da çok. Memleketi mi terk etti, dağa mı çıktı, yoksa bir yerde öldürüldü mü? Bilmediğimiz bir sürü insan var. Çünkü seri katil 3 ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldürene diyoruz. Ama bu soğuma evresi 10 yıl olabiliyor, 15 yıl olabiliyor."

Atasoy'a günün anısına, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz tarafından hediye verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Seri katil Türkiye

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